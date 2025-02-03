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Готовим куриный пирог без теста: секреты простого идеального блюда!

Понедельник, 03 Февраля 2025 г. 07:56 + в цитатник

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Куриная грудка, запеченная в сливочно-сырном соусе с овощами, напоминает настоящий пирог, хотя в ней нет ни грамма теста. Обычные ингредиенты благодаря удачному сочетанию приобретают совершенно новый вкус, и на столе едва ли кто-то сможет догадаться, из чего вы создали этот кулинарный шедевр.
 
 
Ингредиенты:
 
• Куриная грудка – 500 г
 
• Репчатый лук – 1 шт.
 
• Сладкий перец – 1 шт.
 
• Чеснок – 2 зубчика
 
• Сметана – 3 ст. л.
 
• Сливки (10–20%) – 200 мл
 
• Яйцо – 1 шт.
 
• Мука – 1 ст. л.
 
• Твёрдый сыр – 150 г
 
• Паприка – 0,5 ч. л.
 
• Чёрный перец – по вкусу
 
• Соль – 1,5 ч. л.
 
• Зелень (петрушка или укроп) – 1 пучок
 
Приготовление:
 
Нарежьте куриную грудку кубиками среднего размера. Лук и сладкий перец измельчите так, чтобы кусочки были сопоставимы по размеру с куриным филе. Чеснок мелко порубите или пропустите через пресс, а зелень нарежьте. В большой миске соедините курицу, овощи, чеснок и зелень, добавьте соль, чёрный перец и паприку.
 
Для соуса смешайте сливки, сметану, яйцо и муку до однородной консистенции. Залейте этой смесью курицу с овощами и тщательно перемешайте, чтобы соус равномерно распределился. Выложите полученную смесь в форму для запекания, разровняйте поверхность и накройте фольгой.
 
Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке в течение 30 минут. За это время натрите сыр. После 30 минут снимите фольгу, посыпьте блюдо тёртым сыром и верните в духовку ещё на 10–15 минут, чтобы сыр подрумянился.
 
Фоторецепт приготовления:

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Подавайте горячим, дополнив свежим хлебом или легким гарниром по вкусу.
Рубрики:  НЕСЛАДКАЯ ВЫПЕЧКА
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