Куриная грудка, запеченная в сливочно-сырном соусе с овощами, напоминает настоящий пирог, хотя в ней нет ни грамма теста. Обычные ингредиенты благодаря удачному сочетанию приобретают совершенно новый вкус, и на столе едва ли кто-то сможет догадаться, из чего вы создали этот кулинарный шедевр.

Ингредиенты:

• Куриная грудка – 500 г

• Репчатый лук – 1 шт.

• Сладкий перец – 1 шт.

• Чеснок – 2 зубчика

• Сметана – 3 ст. л.

• Сливки (10–20%) – 200 мл

• Яйцо – 1 шт.

• Мука – 1 ст. л.

• Твёрдый сыр – 150 г

• Паприка – 0,5 ч. л.

• Чёрный перец – по вкусу

• Соль – 1,5 ч. л.

• Зелень (петрушка или укроп) – 1 пучок

Приготовление:

Нарежьте куриную грудку кубиками среднего размера. Лук и сладкий перец измельчите так, чтобы кусочки были сопоставимы по размеру с куриным филе. Чеснок мелко порубите или пропустите через пресс, а зелень нарежьте. В большой миске соедините курицу, овощи, чеснок и зелень, добавьте соль, чёрный перец и паприку.

Для соуса смешайте сливки, сметану, яйцо и муку до однородной консистенции. Залейте этой смесью курицу с овощами и тщательно перемешайте, чтобы соус равномерно распределился. Выложите полученную смесь в форму для запекания, разровняйте поверхность и накройте фольгой.

Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке в течение 30 минут. За это время натрите сыр. После 30 минут снимите фольгу, посыпьте блюдо тёртым сыром и верните в духовку ещё на 10–15 минут, чтобы сыр подрумянился.

Фоторецепт приготовления:

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Подавайте горячим, дополнив свежим хлебом или легким гарниром по вкусу.