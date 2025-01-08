Откройте мир увлекательных анимаций с Gifs.ru: ваш идеальный источник для креативного самовыражения ...Перевод документов для эмиграции в США от DukeDocument - (0)
Перевод документов для эмиграции в США от DukeDocument Эмиграция в США - это ва...Интернет-магазин женской брендовой одежды WEEKEND: скидки до 50% в Черную Пятницу - (0)
В настоящее время покупки одежды через интернет становятся всё более популярными. Одним...Ключ к эффективному электронному маркетингу с комплексом программ LetsExtract! - (0)
В современном мире электронного маркетинга важность качественной базы данных труд...Вавада онлайн: рабочее зеркало официального сайта - (0)
Vavada - известный онлайн ресурс и онлайн платформа для увлекательного времяпровождения...
|
Вкусная замена сырникам: смешиваем картошку с творогом!
Фоторецепт приготовления пошагово:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Советы:
Чтобы пирожки получились мягкими и воздушными, добавьте немного разрыхлителя в тесто. В качестве начинки можно использовать не только сыр, но и обжаренные овощи или зелень.
|Рубрики:
|БЛИНЫ,ОЛАДЬЯ,ПИРОЖКИ И Т.П.
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]