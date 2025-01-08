Яичница на завтрак уже стала привычной, и теперь домочадцы просят попробовать этот простой, но вкусный рецепт с картошкой и творогом.

Ингредиенты:

• 2 крупных картофелины

• 180 г творога

• 1 яйцо

• 1 ч. л. соли (по вкусу)

• Мука по необходимости (примерно 2-3 ст. л.)

• Специи по вкусу (например, черный перец, паприка, сушеный чеснок)

• 50-70 г тертого сыра (по желанию)

Приготовление:

1. Очистите картофель от кожуры и нарежьте его на крупные кусочки для быстрого приготовления. Поместите картошку в кастрюлю, залейте водой, добавьте немного соли и поставьте на огонь. Варите до мягкости — около 15-20 минут.

2. В небольшой миске или чаше для блендера соедините творог и яйцо. Взбейте до однородной массы, чтобы творог стал мягким и воздушным.

3. Когда картофель будет готов, слейте воду и сделайте пюре. Дайте ему немного остыть, затем добавьте творожную смесь и перемешайте. Постепенно вводите муку, тщательно размешивая, чтобы избежать комков. При желании добавьте тертый сыр для дополнительного вкуса.

4. Из полученной массы сформируйте небольшие пирожки или оладьи по вашему усмотрению.

5. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла на среднем огне. Когда сковорода нагреется, выкладывайте пирожки и жарьте по 2-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Для более румяного результата можно накрыть сковороду крышкой на несколько минут.

6. Готовые пирожки выложите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла. Подавайте горячими, посыпав зеленью или с любимым соусом.

Фоторецепт приготовления пошагово:



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Советы:

Чтобы пирожки получились мягкими и воздушными, добавьте немного разрыхлителя в тесто. В качестве начинки можно использовать не только сыр, но и обжаренные овощи или зелень.