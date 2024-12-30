Праздничные закусочные рулетики с тунцом

Ингредиенты:

• 3 вареных яйца

• 100 г сыра

• 185 г консервированного тунца

• 2 столовые ложки майонеза

• Маслины

Как приготовить праздничные рулетики с сыром и тунцом:

Сегодня я расскажу вам о нескольких интересных закусках, включая невероятно вкусные рулетики с тунцом и аппетитный печеночный торт. Начнем с приготовления рулетиков. Для этого в блендер отправляем три вареных яйца, но используем только белки — желтки отложим в сторону. К ним добавляем 100 г полутвердого сыра, нарезанного кубиками для удобства перемешивания.

Далее добавляем небольшую баночку консервированного тунца (примерно 185 г) и 2 столовые ложки майонеза. Все это перемешиваем до получения однородной массы.

Теперь раскладываем фольгу. Если она тонкая, лучше использовать 2-3 слоя. Выложите полученную массу в виде прямоугольника и разровняйте, чтобы слой был равномерным. Затем добавьте маслины, выложив их в виде полоски.

С помощью фольги аккуратно сверните массу в рулетик. Уберите его в холодильник на пару часов или в морозильник на 10-15 минут.

Когда рулетик готов, разворачиваем его и посыпаем натертыми желтками. Полностью покрывать не обязательно — достаточно немного сверху и по бокам. Нарежьте на порционные кусочки, и вот такие красивые закусочные рулетики у вас получатся! По желанию можно украсить зеленью и подавать к столу. Эта закуска получается очень нежной, рыбной и невероятно вкусной.

Пошаговый рецепт с фото:

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