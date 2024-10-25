Салат "Авангард" — это сытное и яркое блюдо, приготовленное из минимального количества простых продуктов, которое порадует своим великолепным вкусом. Секрет его уникальности заключается в неожиданном сочетании трех ингредиентов: винограда, сыра и чеснока.

Ингредиенты:

• 300 г винограда (желательно без косточек)

• 100 г полутвердого сыра

• 3 средних зубчика чеснока

• Немного петрушки (или другой зелени)

• Майонез по вкусу

• Соль по вкусу

• Черный молотый перец по вкусу

Приготовление:

Тщательно промойте виноград и, если он крупный, разрежьте пополам. Мелкий виноград можно оставить целым. Натрите полутвердый сыр на крупной терке и добавьте к винограду. Чеснок натрите на мелкой терке или пропустите через пресс и также добавьте в салат.

Мелко нарежьте петрушку и добавьте её к остальным ингредиентам.

Заправьте салат майонезом, добавьте соль и черный молотый перец по вкусу. Все тщательно перемешайте и подавайте на стол.

Для красивой подачи можно оформить салат в виде горки на тарелке и украсить натертым пармезаном и зеленью.

Этот салат также отлично подойдет как начинка для тарталеток или для подачи на черном хлебе.



















