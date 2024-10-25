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Необычный салат "Авангард" с виноградом и сыром: идеальная закуска для любого стола!

Пятница, 25 Октября 2024 г. 08:43 + в цитатник

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Салат "Авангард" — это сытное и яркое блюдо, приготовленное из минимального количества простых продуктов, которое порадует своим великолепным вкусом. Секрет его уникальности заключается в неожиданном сочетании трех ингредиентов: винограда, сыра и чеснока.
 
 
Ингредиенты:
 
• 300 г винограда (желательно без косточек)
 
• 100 г полутвердого сыра
 
• 3 средних зубчика чеснока
 
• Немного петрушки (или другой зелени)
 
• Майонез по вкусу
 
• Соль по вкусу
 
• Черный молотый перец по вкусу
 
Приготовление:
 
Тщательно промойте виноград и, если он крупный, разрежьте пополам. Мелкий виноград можно оставить целым. Натрите полутвердый сыр на крупной терке и добавьте к винограду. Чеснок натрите на мелкой терке или пропустите через пресс и также добавьте в салат.
 
Мелко нарежьте петрушку и добавьте её к остальным ингредиентам.
 
Заправьте салат майонезом, добавьте соль и черный молотый перец по вкусу. Все тщательно перемешайте и подавайте на стол.
 
Для красивой подачи можно оформить салат в виде горки на тарелке и украсить натертым пармезаном и зеленью.
 
Этот салат также отлично подойдет как начинка для тарталеток или для подачи на черном хлебе.


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Рубрики:  САЛАТЫ
Метки:  

Процитировано 11 раз
Понравилось: 12 пользователям
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Валентина-л-1   обратиться по имени Суббота, 26 Октября 2024 г. 05:42 (ссылка)
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