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Грибы и яйца. Кто бы мог подумать, что получится такая вкуснятина!

Понедельник, 07 Октября 2024 г. 07:26 + в цитатник

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Чтобы создать изысканное блюдо из запечённых яиц с грибами и лепёшкой, не обязательно быть шеф-поваром. Просто обжарьте шампиньоны с чесноком, добавьте ароматные травы и распределите всё по сковороде с кусочками лепёшки. Затем разбейте яйца и отправьте в духовку на несколько минут. На выходе — восхитительное угощение с ярким вкусом, которое легко сделать дома.

 
Ингредиенты (на 4 порции):
 
1 лепёшка (наан или пита),
3 ст. л. оливкового масла,
2 зубчика чеснока (нарезанных),
450 г шампиньонов (нарезанных),
1/4 чашки сухого белого вина,
2 ст. л. свежего тимьяна,
4 яйца,
соль по вкусу,
хлопья красного перца по вкусу,
тертый сыр по вкусу.
 
 
Приготовление:
 
1. Разогрейте духовку до 220 °C. Подрумяньте лепёшку под грилем или на горелке и разорвите её.
 
2. В сковороде разогрейте масло, добавьте чеснок и готовьте 1 минуту. Увеличьте огонь, добавьте грибы и жарьте 10 минут. Приправьте, влейте вино.
 
3. Смешайте грибы с лепёшкой и тимьяном, сделайте углубления для яиц.
 
4. Запекайте 4 минуты до готовности белков. Перед сервировкой посолите и добавьте перец.


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Рубрики:  ЗАКУСКИ
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Процитировано 4 раз
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