Чтобы создать изысканное блюдо из запечённых яиц с грибами и лепёшкой, не обязательно быть шеф-поваром. Просто обжарьте шампиньоны с чесноком, добавьте ароматные травы и распределите всё по сковороде с кусочками лепёшки. Затем разбейте яйца и отправьте в духовку на несколько минут. На выходе — восхитительное угощение с ярким вкусом, которое легко сделать дома.

Ингредиенты (на 4 порции):

1 лепёшка (наан или пита),

3 ст. л. оливкового масла,

2 зубчика чеснока (нарезанных),

450 г шампиньонов (нарезанных),

1/4 чашки сухого белого вина,

2 ст. л. свежего тимьяна,

4 яйца,

соль по вкусу,

хлопья красного перца по вкусу,

тертый сыр по вкусу.

Приготовление:

1. Разогрейте духовку до 220 °C. Подрумяньте лепёшку под грилем или на горелке и разорвите её.

2. В сковороде разогрейте масло, добавьте чеснок и готовьте 1 минуту. Увеличьте огонь, добавьте грибы и жарьте 10 минут. Приправьте, влейте вино.

3. Смешайте грибы с лепёшкой и тимьяном, сделайте углубления для яиц.

4. Запекайте 4 минуты до готовности белков. Перед сервировкой посолите и добавьте перец.







