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Грибы и яйца. Кто бы мог подумать, что получится такая вкуснятина!
Чтобы создать изысканное блюдо из запечённых яиц с грибами и лепёшкой, не обязательно быть шеф-поваром. Просто обжарьте шампиньоны с чесноком, добавьте ароматные травы и распределите всё по сковороде с кусочками лепёшки. Затем разбейте яйца и отправьте в духовку на несколько минут. На выходе — восхитительное угощение с ярким вкусом, которое легко сделать дома.
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