Приготовьте стакан кефира и одно яблоко, и через 10 минут на вашем столе появится восхитительный десерт, который можно есть без ограничений.

Эти аппетитные «улитки» с сочной начинкой готовятся так быстро и просто, что вы можете начать их делать даже в тот момент, когда гости уже на пороге. Тесто на кефире получается легким и воздушным. Этот десерт отлично подходит для позднего чаепития.

Ингредиенты:

- Кефир — 150 мл

- Яйцо — 1 шт.

- Сахар — 3 ст. ложки

- Соль — 0,5 ч. ложки

- Мука — 330 г

- Разрыхлитель теста — 1 ч. ложка

- Яблоки — 1–2 шт.

- Растительное масло — для жарки

- Сахарная пудра — по вкусу

Приготовление:

1. В глубокой миске соедините кефир, яйцо, сахар и соль. Хорошо перемешайте венчиком до полного растворения сахара.

2. В отдельной миске смешайте муку с разрыхлителем, затем постепенно добавляйте её в жидкие ингредиенты, помешивая ложкой или венчиком до получения однородного теста.

3. Яблоки помойте, очистите от кожуры и нарежьте мелкими кубиками. Если яблоки слишком сочные, слегка отожмите их, чтобы убрать лишний сок.

4. На присыпанной мукой поверхности раскатайте тесто в прямоугольный пласт толщиной около 5 мм. Равномерно распределите яблоки по поверхности теста, слегка втирая их.

5. Аккуратно сверните тесто в рулет, начиная с одного края, и нарежьте его на кусочки шириной около 2 см, чтобы получились улитки.

6. Разогрейте растительное масло на сковороде на среднем огне. Обжаривайте улитки по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки и полной готовности. Убедитесь, что улитки не слишком переполнены, чтобы они равномерно прожарились.

7. Выложите готовые улитки на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой по вкусу.

Пошаговый фоторецепт приготовления:











Приятного аппетита!