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Курицу больше не мариную перед жаркой и запеканием, а замачиваю в особом рассоле - и мягче и сочнее курицы не ела!

Воскресенье, 07 Января 2024 г. 08:57 + в цитатник

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Сочная, мягкая, чрезвычайно румяная, с золотой хрустящей корочкой - и не пересушенная, не жесткая: а курица всегда удается замечательная.
 
Метод хорош для запекания курицы жарки в сковороде, для гриля и для тушеной в соусе курицы. Для всех ее частей - и для курицы целиком.
 
И запеченная на гриле курица, и жареная на сковородке, и приготовленная в духовке на противне, в фольге.
 
И ножки, голени, и грудка - любые части порадуют мягкостью, сочностью и удивительным вкусом. И - румяной корочкой.
 
С методом знакома относительно недавно, но успела испытать его. Делюсь некоторыми тонкостями: так жарить и запекать курицу стоит.

Про метод: зачем курице нужен рассол
 
И как "засолить" курицу. И почему это лучше, чем маринад.
 
А суть метода в следующем: перед приготовлением курицу погружают в рассол: вода, соль, сахар. При желании добавляются пряности.
 
В рассоле мясо (курица целиком или части) находится 4-6 часов. За это время мясо насыщается солевым раствором, становится "приправленным" изнутри.
 
При любом виде термообработки мясо будет очень сочным, нежным, мягким, ароматным. И при запекании, жарке - с красивой румяной корочкой.
 
И есть вполне научное объяснение.
 
При засаливании происходит два химических процесса, явления - диффузия и осмос.
 
Соль распространяется в мясе - как и сахар, специи.
 
А еще - вопреки распространенном (слишком) заблуждению, соль удерживает влагу, способствует ее поглощению.
 
Да, при распространении соли во внутрь мяса может выделяться влага. Но это в самом начале.
 
Затем - соль препятствует интенсивной коагуляции белков.
 
Так, волокна белков выглядят как тугая спираль. При термообработке спираль сперва сжимается, и лишается молекул воды. В итоге мясо теряет сочность, становится суше, жестче.
 
Соль же, растворяя белки, превышает волокна в гелевую субстанцию. Она отлично удерживает влагу.
 
При этом мясо становится мягким, нежным - и сохраняет сочность.
 
Сахар же - он необходим и для вкуса, и для румяной корочки (происходит реакция Майяра).
 
И пряности - они насыщают мясо, придают хороший вкус, интенсивный аромат.
 
Любой маринад все эти задачи не решает.

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Это достаточно известный метод, используется у нас, в зарубежной кухне - и в домашних рецептах, и в крупных сетях общепита.
 
Мясо маринуется часто "на ночь" - и готовится по любому рецепту. И уже без привязки к маринаду, приправам - оно будет восхитительно вкусным.
 
Что нужно сделать.
 
Для рассола: на 1 л воды - 1 ст.л. соли. На 3 л воды - 1 ст.л. сахара.
 
На это количество можно добавить 1 ст.л. сухого чеснока, ½ ч.л. сушеного тимьяна.
 
Добавляют и сухую аджику, паприку и пр.
 
Соль и специи добавляют в холодную воду. Мясо просаливается в прохладном месте - на нижней полке холодильника, например.
 
Это и ускоряет процессы диффузии, осмоса - и защищает мясо.


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А что делать потом?
 
Затем курицу слегка ополаскивают, просушивают.
 
Натереть маринадом - не маринуя, а для термообработки.
 
Или просто смазывают маслом с небольшим количеством специй.
 
И - запекают. Или жарят, тушат: в любом случае результат отличный. И так можно приготовить и грудку, которая будет удивительно вкусной, нежной - и любые части курицы. Вот такая вот история.


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Рубрики:  БЛЮДА ИЗ МЯСА
ОТ АДМИНА
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Алла_Студентова   обратиться по имени Воскресенье, 07 Января 2024 г. 11:06 (ссылка)
Чудесного Рождества,Солнышко!!!
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