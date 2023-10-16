В таком виде морковь Улетает со стола мгновенно!

Я теперь на каждые праздники такой рулетик делаю. Очень вкусно и легко делается. Идеально держит форму, вкусный, яркий и полезный. Готовится из самых обычных и доступных ингредиентов. Подаю к обеду или к ужину как дополнение к основному блюду. Или как закуску на праздничный стол. Морковный рулет.

Рецепт:

Для морковного коржа:

Морковь -300гр.

Яйца -3 шт.

Растительное масло -2-3ст.л.

Соль -1/2ч.л.

Черный перец – по вкусу

Для начинки:

Сливочный сыр

(или сливочный творожный сыр)-200гр.

Зелень – по вкусу

Чеснок -3-4зуб.

Соль – по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Морковь очистим, вес очищенной моркови 300 грамм. Натрем на крупной терке.

На сковороду наливаем растительное масло 2-3ст.л. кладем морковь, закрываем крышкой и тушим ее до готовности под крышкой на среднем огне, периодически помешивая, чтобы ничего не подгорело. Теперь кладем морковь в миску, добавляем соль примерно половину чайной ложки и черный перец, перемешиваем. Дадим моркови остыть до комнатной температуры.

3 яйца разделим на белок и желток. Желтки добавляем к остывшей моркови и перемешиваем. 3 белка вливаем в миску, добавляем щепотку соли и взбиваем до устойчивых пиков миксером. Взбитые белки постепенно добавляем к моркови. Должна получиться такая неоднородная масса.

Берем противень, я беру стандартный противень от духовки, внутренние размеры 30 см на 35 см. Распределяем равномерно, высота слоя примерно 5 мм. Ставим в разогретую духовку и выпекаем 12-15 минут при 180 градусах. Главное не пересушить. Достаем готовый корж и оставляем обязательного до полного остывания.

Приготовим начинку, берем сливочный или сливочно-творожный сыр 200 грамм, кладем в миску, лучше его заранее достать из холодильника, так лучше будет смешиваться. Зелень укропа или петрушки мелко порубим. Добавляем к сыру, 3-4 зубчика чеснока пропустим через пресс для чеснока. Добавляем соль по вкусу и перемешиваем. Распределяем получившуюся начинку по морковному коржу. Заворачиваем рулет.

Убираем в холодильник на 1-2 часа, чтобы рулет окреп. Теперь рулет достаем и разрезаем на порционные кусочки и можно подавать к столу.