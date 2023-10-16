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Морковный рулетик с сочной начинки - улетают со стола за минуту!

Понедельник, 16 Октября 2023 г. 09:29 + в цитатник
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В таком виде морковь Улетает со стола мгновенно!
 
Я теперь на каждые праздники такой рулетик делаю. Очень вкусно и легко делается. Идеально держит форму, вкусный, яркий и полезный. Готовится из самых обычных и доступных ингредиентов. Подаю к обеду или к ужину как дополнение к основному блюду. Или как закуску на праздничный стол. Морковный рулет.
 
 
Рецепт:
 
Для морковного коржа:
Морковь -300гр.
Яйца -3 шт.
Растительное масло -2-3ст.л.
Соль -1/2ч.л.
Черный перец – по вкусу
 
Для начинки:
 
Сливочный сыр
(или сливочный творожный сыр)-200гр.
Зелень – по вкусу
Чеснок -3-4зуб.
Соль – по вкусу
 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
 
Морковь очистим, вес очищенной моркови 300 грамм. Натрем на крупной терке.
 
На сковороду наливаем растительное масло 2-3ст.л. кладем морковь, закрываем крышкой и тушим ее до готовности под крышкой на среднем огне, периодически помешивая, чтобы ничего не подгорело. Теперь кладем морковь в миску, добавляем соль примерно половину чайной ложки и черный перец, перемешиваем. Дадим моркови остыть до комнатной температуры.
 
3 яйца разделим на белок и желток. Желтки добавляем к остывшей моркови и перемешиваем. 3 белка вливаем в миску, добавляем щепотку соли и взбиваем до устойчивых пиков миксером. Взбитые белки постепенно добавляем к моркови. Должна получиться такая неоднородная масса.
 
Берем противень, я беру стандартный противень от духовки, внутренние размеры 30 см на 35 см. Распределяем равномерно, высота слоя примерно 5 мм. Ставим в разогретую духовку и выпекаем 12-15 минут при 180 градусах. Главное не пересушить. Достаем готовый корж и оставляем обязательного до полного остывания.
 
Приготовим начинку, берем сливочный или сливочно-творожный сыр 200 грамм, кладем в миску, лучше его заранее достать из холодильника, так лучше будет смешиваться. Зелень укропа или петрушки мелко порубим. Добавляем к сыру, 3-4 зубчика чеснока пропустим через пресс для чеснока. Добавляем соль по вкусу и перемешиваем. Распределяем получившуюся начинку по морковному коржу. Заворачиваем рулет.
 
Убираем в холодильник на 1-2 часа, чтобы рулет окреп. Теперь рулет достаем и разрезаем на порционные кусочки и можно подавать к столу.
 
Вкусно и еще полезно. Приготовьте и я уверена Вы останетесь довольны, к тому же, повторите рецепт еще, и не один раз.
Рубрики:  ЗАКУСКИ
Метки:  

Процитировано 9 раз
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Алла_Студентова   обратиться по имени Понедельник, 16 Октября 2023 г. 13:03 (ссылка)
Благодарю!Пусть новая неделя будет теплой и солнечной!
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