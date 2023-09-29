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Рыбные котлеты "Супер-нежные" (любимый рецепт)

Пятница, 29 Сентября 2023 г. 08:29 + в цитатник

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Хочу поделиться одним из моих любимых рецептов рыбных котлет. Котлетки получаются нежнейшие и очень вкусные. Уверена, что на праздничном столе они не останутся незамеченными.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 
· Филе рыбы (у меня хек) - 800 г
· Хлопья овсяные - 0,5 стакана
· Лук - 1 шт.
· Яйцо - 1 шт.
· Йогурт - 2 ст.л.
· Укроп
· Мука - 2-3 ст.л.
· Перец черный молотый
· Соль
 
КАК ГОТОВИТЬ:
 
Измельчаю в блендере овсяные хлопья. Пересыпаю в тарелку.
 
Измельчаю в блендере лук с яйцом, добавляю рыбный фарш и еще раз все взбиваю.
 
В миске соединяю подготовленный рыбный фарш, измельченные овсяные хлопья, перемешиваю, накрываю пленкой и отправляю в холодильник на пару часов.
 
Достаю их холодильника, добавляю соль, перец, йогурт (или сметану) и, если фарш покажется жидким, немного муки.
 
Влажными руками формую котлеты и обжариваю с двух сторон. Можно протушить под крышкой.

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Готовили так?

Рубрики:  БЛЮДА ИЗ РЫБЫ и МОРЕПРОДУКТОВ
Метки:  

Процитировано 10 раз
Понравилось: 8 пользователям
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Mjja   обратиться по имени Суббота, 30 Сентября 2023 г. 11:10 (ссылка)
БлагоДарю.
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