Хочу поделиться одним из моих любимых рецептов рыбных котлет. Котлетки получаются нежнейшие и очень вкусные. Уверена, что на праздничном столе они не останутся незамеченными.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

· Филе рыбы (у меня хек) - 800 г

· Хлопья овсяные - 0,5 стакана

· Лук - 1 шт.

· Яйцо - 1 шт.

· Йогурт - 2 ст.л.

· Укроп

· Мука - 2-3 ст.л.

· Перец черный молотый

· Соль

КАК ГОТОВИТЬ:

Измельчаю в блендере овсяные хлопья. Пересыпаю в тарелку.

Измельчаю в блендере лук с яйцом, добавляю рыбный фарш и еще раз все взбиваю.

В миске соединяю подготовленный рыбный фарш, измельченные овсяные хлопья, перемешиваю, накрываю пленкой и отправляю в холодильник на пару часов.

Достаю их холодильника, добавляю соль, перец, йогурт (или сметану) и, если фарш покажется жидким, немного муки.

Влажными руками формую котлеты и обжариваю с двух сторон. Можно протушить под крышкой.

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