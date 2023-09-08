Ароматные, румяные лепёшки по этому рецепту вы сможете готовить быстро в любой день и время. Конечно это не классический рецепт, но тоже вкусно.

Тесто не придётся вымешивать руками, просто всё смешивается и обжаривается на сковородке. Также в составе нет соды или разрыхлителя.

Хачапури на сковородке - быстрый рецепт с начинкой из сыра, зелени и сметаны

Понадобится:

2 яйца;

200 гр. сметаны 15-20% жирности;

1 ст. л. рафинированного растительного масла;

180-200 гр. твёрдого сыра;

Зелень (укроп или петрушка) - можно использовать, как свежую, так и сушёную;

3 столовые ложки (с горкой) пшеничной белой муки.

1/2 ч. л. соли.

Как готовить

В миску выложить сметану, разбить яйца, налить масло, насыпать мелконарезанную зелень, посолить и смешать.

Всыпать муку и перемешать, чтобы не осталось комочков.

В негустое тесто натереть сыр и аккуратно перемешать, чтобы он равномерно распределился.

Разогреть сковородку налив 1 ложку масла. Выложить сырное тесто, ложкой распределить ровным слоем. Жарить на среднем огне под крышкой до зарумянивания, примерно минуты 4 - это зависит от диаметра сковородки. Я жарю на сковороде 23 см диаметром . Потом перевернуть и вторую сторону дожарить уже не накрывая крышкой.

Мягкую, ароматную лепёшку выложить на тарелку, дать немного остыть. Можно нарезать и угощаться, но признаюсь, что отрывая руками почему-то вкусней:))

Готовьте, а я желаю вам приятного аппетита!