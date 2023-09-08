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Самые быстрые хачапури на сковороде за считанные минуты - с сыром, зеленью или на сметане

Пятница, 08 Сентября 2023 г. 08:58 + в цитатник
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Ароматные, румяные лепёшки по этому рецепту вы сможете готовить быстро в любой день и время. Конечно это не классический рецепт, но тоже вкусно.
 
Тесто не придётся вымешивать руками, просто всё смешивается и обжаривается на сковородке. Также в составе нет соды или разрыхлителя.
Хачапури на сковородке - быстрый рецепт с начинкой из сыра, зелени и сметаны
 
 
Понадобится:
 
2 яйца;
200 гр. сметаны 15-20% жирности;
1 ст. л. рафинированного растительного масла;
180-200 гр. твёрдого сыра;
Зелень (укроп или петрушка) - можно использовать, как свежую, так и сушёную;
3 столовые ложки (с горкой) пшеничной белой муки.
1/2 ч. л. соли.
 
Как готовить
 
В миску выложить сметану, разбить яйца, налить масло, насыпать мелконарезанную зелень, посолить и смешать.
 
Всыпать муку и перемешать, чтобы не осталось комочков.
 
В негустое тесто натереть сыр и аккуратно перемешать, чтобы он равномерно распределился. 
 
Разогреть сковородку налив 1 ложку масла. Выложить сырное тесто, ложкой распределить ровным слоем. Жарить на среднем огне под крышкой до зарумянивания, примерно минуты 4 - это зависит от диаметра сковородки. Я жарю на сковороде 23 см диаметром . Потом перевернуть и вторую сторону дожарить уже не накрывая крышкой.
 
Мягкую, ароматную лепёшку выложить на тарелку, дать немного остыть. Можно нарезать и угощаться, но признаюсь, что отрывая руками почему-то вкусней:))
 
Готовьте, а я желаю вам приятного аппетита!
Рубрики:  ЗАКУСКИ
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Процитировано 10 раз
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