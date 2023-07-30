Как я из небольшого куска мяса за 3 минуты делаю гору шницелей с секретной корочкой, которая всегда будет хрустящей и золотистой

Сегодня хочу рассказать вам как из небольшого куска мяса, например, куриной грудки, сделать такое блюдо, которое накормит очень много людей, а корочка этого блюда будет настолько вкусной и настолько настоящей корочкой, что будут в шоке не только ваши едоки, но и вы сами.

Очень люблю такие волшебные блюда. Ведь обычно как, что-то жаришь или варишь, и оно значительно уменьшается в объемах, а здесь из одного небольшого кусочка мяса получается целая тарелка вкуснейших шницелей, чудеса, да и только!

Я помню как однажды решила сделать плов с шампиньонами, который я безумно люблю. Нарезала целую сковородку грибов, всё это наблюдал мой муж, начала их обжаривать, в итоге через 5 минут от грибов осталась лишь треть изначального количества, я долго убеждала мужа, что мне нет смысла есть полуготовые несоленые шампиньоны, но мне кажется, он мне так и не поверил, так как в его голове не укладывалось, что продукты могут сами по себе вот так исчезать. Потом ещё долго смотрел на меня с подозрением, особенно, когда я оказывалась где-то рядом с грибами.

Но вернёмся к нашим баранам, то есть шницелям. Сейчас расскажу, как же я их готовлю и раскрою свой секрет их изумительной корочки.

Ингредиенты:

Куриная грудка - 400 г

Соль, перец по вкусу

Мука - 120 г

Яйцо куриное - 2 шт

Панировочные сухари - 100 г

Сыр твердый - 150 г

Масло растительное для жарки

Приготовление:

Грудку нарезаем на будущие шницели в форме ладони. Каждый кусок хорошо отбиваем, солим и перчим.

Далее готовим три тарелки. В одну насыпаем муку, в другую разбиваем 2 яйца и немного их взбиваем вилкой, в третьей тарелке смешиваем панировочные сухари и натёртый на крупной тёрке сыр, именно вот эта третья тарелка играет основную роль в формировании нашей корочки, поэтому не жалеем сухарей и сыра.

Разогреваем сковороду с растительным маслом. Каждый кусок грудки обваливаем в муке, затем в яйце и в конце в сырно-панировочной смеси, смеси не жалеем обваливаем очень щедро, прилепляя к грудке как можно больше сухарей и сыра, выкладываем всё на сковороду и обжариваем с двух сторон примерно по 3 минуты. Этого времени достаточно, чтобы наше мясо приготовилось, так как это куриная грудка, которая делает это очень быстро, к тому же мы её тонко отбили.





















Подаем к столу и сходим с ума от умопомрачительного вкуса. Обязательно попробуйте приготовить.