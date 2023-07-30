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Гора сочных шницелей с хрустящей корочкой из куриной грудки!

Воскресенье, 30 Июля 2023 г. 14:31 + в цитатник
ИНТЕРЕСНЫЙ_БЛОГ_ЛесякаРу все записи автора

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Как я из небольшого куска мяса за 3 минуты делаю гору шницелей с секретной корочкой, которая всегда будет хрустящей и золотистой

Сегодня хочу рассказать вам как из небольшого куска мяса, например, куриной грудки, сделать такое блюдо, которое накормит очень много людей, а корочка этого блюда будет настолько вкусной и настолько настоящей корочкой, что будут в шоке не только ваши едоки, но и вы сами.
 
Очень люблю такие волшебные блюда. Ведь обычно как, что-то жаришь или варишь, и оно значительно уменьшается в объемах, а здесь из одного небольшого кусочка мяса получается целая тарелка вкуснейших шницелей, чудеса, да и только!
 
 
Я помню как однажды решила сделать плов с шампиньонами, который я безумно люблю. Нарезала целую сковородку грибов, всё это наблюдал мой муж, начала их обжаривать, в итоге через 5 минут от грибов осталась лишь треть изначального количества, я долго убеждала мужа, что мне нет смысла есть полуготовые несоленые шампиньоны, но мне кажется, он мне так и не поверил, так как в его голове не укладывалось, что продукты могут сами по себе вот так исчезать. Потом ещё долго смотрел на меня с подозрением, особенно, когда я оказывалась где-то рядом с грибами.
 
Но вернёмся к нашим баранам, то есть шницелям. Сейчас расскажу, как же я их готовлю и раскрою свой секрет их изумительной корочки.
 
Ингредиенты:
 
Куриная грудка - 400 г
 
Соль, перец по вкусу
 
Мука - 120 г
 
Яйцо куриное - 2 шт
 
Панировочные сухари - 100 г
 
Сыр твердый - 150 г
 
Масло растительное для жарки
 
Приготовление:
 
Грудку нарезаем на будущие шницели в форме ладони. Каждый кусок хорошо отбиваем, солим и перчим.
 
Далее готовим три тарелки. В одну насыпаем муку, в другую разбиваем 2 яйца и немного их взбиваем вилкой, в третьей тарелке смешиваем панировочные сухари и натёртый на крупной тёрке сыр, именно вот эта третья тарелка играет основную роль в формировании нашей корочки, поэтому не жалеем сухарей и сыра.
 
Разогреваем сковороду с растительным маслом. Каждый кусок грудки обваливаем в муке, затем в яйце и в конце в сырно-панировочной смеси, смеси не жалеем обваливаем очень щедро, прилепляя к грудке как можно больше сухарей и сыра, выкладываем всё на сковороду и обжариваем с двух сторон примерно по 3 минуты. Этого времени достаточно, чтобы наше мясо приготовилось, так как это куриная грудка, которая делает это очень быстро, к тому же мы её тонко отбили.


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Подаем к столу и сходим с ума от умопомрачительного вкуса. Обязательно попробуйте приготовить.
 
Надеюсь, что моя статья была для вас полезной. Будьте здоровы и приятного аппетита.
Рубрики:  ЗАКУСКИ
БЛЮДА ИЗ МЯСА
Метки:  

Процитировано 7 раз
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Mjja   обратиться по имени Понедельник, 31 Июля 2023 г. 08:42 (ссылка)
БлагоДарю.
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