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Добавила в кабачок яблоко и приготовила вкуснейший и полезные оладья в духовке!

Воскресенье, 08 Октября 2023 г. 08:11 + в цитатник

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Эти оладьи готовятся очень просто и быстро. Люблю их за то, что не надо стоять у плиты, переворачивать их, раздражаться из-за того, что маслом забрызгало плиту и отмывать сковороду.
 
А ещё имбирно-медовый, потрясающий аромат просто наполняет кухню теплотой и остаётся в доме надолго. Эти оладьи можно готовить в пост и тем, кто придерживается вегетарианства. Они без яиц и животного жира.
 
 
Ингредиенты:
 
1 средний молодой кабачок
 
2 крупных яблока
 
1 стакан мелких овсяных хлопьев
 
1/2 стакана муки
 
4 ст. л. мёда
 
1 ч. л. разрыхлителя
 
1/2 ч. л. молотого имбиря
 
4-6 ст. л. растительного масла
 
Как приготовить:
 
Кабачок натираю на мелкой тёрке.
 
Оставляю кабачковую массу постоять, чтобы выделился сок. Пока кабачок пускает сок, натираю в другую миску яблоки на мелкой тёрке.
 
Можно яблоки натирать в миску к кабачку и отжимать их от сока вместе. Я же отжимаю очень хорошо кабачок, а яблочный сок оставляю. Смешиваю отжатый кабачок, яблоки, овсянку, муку, мёд, имбирь, разрыхлитель и масло. 
 
Тесто перемешиваю и оставляю настояться, чтобы овсяные хлопья впитали сок и набухли. По консистенции тесто похоже на густое оладьевое. Руками лепить оладьи не получится. Застилаю противень бумагой для выпечки и ложкой выкладываю тесто в виде лепёшек.
 
Фото: Вкусная еда без труда
 
Выпекаю оладьи в духовке, разогретой до 200 градусов до золотистости и сухой лучины. В моей духовке это происходит за 30 или чуть более минут.

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Оладьи получаются очень мягкими, нежными и долго не черствеющими.
 
Попробуйте приготовить. Это очень просто и вкусно.
Рубрики:  ЗАКУСКИ
БЛИНЫ,ОЛАДЬЯ,ПИРОЖКИ И Т.П.
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Mjja   обратиться по имени Понедельник, 09 Октября 2023 г. 15:48 (ссылка)
БлагоДарю.
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