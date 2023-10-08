Эти оладьи готовятся очень просто и быстро. Люблю их за то, что не надо стоять у плиты, переворачивать их, раздражаться из-за того, что маслом забрызгало плиту и отмывать сковороду.

А ещё имбирно-медовый, потрясающий аромат просто наполняет кухню теплотой и остаётся в доме надолго. Эти оладьи можно готовить в пост и тем, кто придерживается вегетарианства. Они без яиц и животного жира.

Ингредиенты:

1 средний молодой кабачок

2 крупных яблока

1 стакан мелких овсяных хлопьев

1/2 стакана муки

4 ст. л. мёда

1 ч. л. разрыхлителя

1/2 ч. л. молотого имбиря

4-6 ст. л. растительного масла

Как приготовить:

Кабачок натираю на мелкой тёрке.

Оставляю кабачковую массу постоять, чтобы выделился сок. Пока кабачок пускает сок, натираю в другую миску яблоки на мелкой тёрке.

Можно яблоки натирать в миску к кабачку и отжимать их от сока вместе. Я же отжимаю очень хорошо кабачок, а яблочный сок оставляю. Смешиваю отжатый кабачок, яблоки, овсянку, муку, мёд, имбирь, разрыхлитель и масло.

Тесто перемешиваю и оставляю настояться, чтобы овсяные хлопья впитали сок и набухли. По консистенции тесто похоже на густое оладьевое. Руками лепить оладьи не получится. Застилаю противень бумагой для выпечки и ложкой выкладываю тесто в виде лепёшек.

Фото: Вкусная еда без труда

Выпекаю оладьи в духовке, разогретой до 200 градусов до золотистости и сухой лучины. В моей духовке это происходит за 30 или чуть более минут.

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Оладьи получаются очень мягкими, нежными и долго не черствеющими.

Попробуйте приготовить. Это очень просто и вкусно.