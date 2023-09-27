Перец теперь не тушу, в начинку мясо и рис не добавляю: фаршированный перец (нашла новый рецепт, делюсь). Очень вкусное блюдо, совершенно не похожее на фаршированный перец, к которому мы привыкли. Нам понравилось. Поэтому делюсь))

Рецепт: • Сладкий перец - 3 шт. • Гречневая крупа - 1/2 стакана • Вода - 1 стакан • Помидоры - 4 шт. • Морковь - 1 шт. • Адыгейский сыр - 150 г • Куркума - 1/3 ч.л. • Перец черный молотый- 1/3 ч.л. • Семена кумина (зира) - 1/3 ч.л. • Соль

Как готовить:

Вначале начинка. Морковь натираю на крупной терке. Адыгейский сыр разминаю вилкой. Пробовала вместо адыгейского добавлять брынзу. Тоже неплохо. Думаю, что и обычный творог подойдет (только не кислый!).

На сковороде разогреваю растительное масло. Добавляю зиру (немного!). Через 20-30 секунд - черный перец и куркуму.

Перемешиваю все это и сразу добавляю морковь, обжариваю, постоянно помешивая. И через пару минут отправляю в сковороду сыр. Обжариваю еще пару минут.

Теперь гречневая крупа. Ее я предварительно хорошо промыла. Солю по вкусу. Перемешиваю и еще примерно минутку прожариваю. Затем добавляю воду, накрываю крышкой и тушу на самом медленном огне до готовности. У меня это занимает 10-12 минут.

С перца срезаю крышечки и вычищаю семена. Заливаю кипятком на 7-10 минут.

Затем подготовленной начинкой наполняю перец (плотненько). Помидоры натираю на терке (кожицу убираю), добавляю немного соли и перемешиваю. Выкладываю томатное пюре сверху на перцы.

Накрываю перец крышечками и ставлю в духовку. Готовлю при температуре 190 градусов 35-40 минут.

Перчики не тушатся, а запекаются - для меня это необычно. Я всегда тушила перец в большом количестве соуса. Но мне очень понравилось запекать. Попробуйте.



























Это оказалось очень вкусно! Причем, и в холодном виде пробовали - тоже отлично.