Записи Друзья Комментарии
Рецепты приготовления
Аватар Рецепты_приготовления

 -Цитатник

Дотянуться до звезд и парить над неоновым оазисом вместе с Las Vegas Ziplines! - (0)

Дотянуться до звезд и парить над неоновым оазисом вместе с Las Vegas Ziplines! ...

Регистрация и клинические испытания медицинских изделий от компании "Медалис" - (0)

Регистрация и клинические испытания медицинских изделий от компании "Медалис" Изгото...

Инверторные кондиционеры Haier - (0)

Инверторные кондиционеры Haier Кондиционеры Хайер - это солидные приборы охлаждения,...

Лицензионный Microsoft Office 2021 Pro Plus с недорогими и бессрочными ключами активации - (0)

Новый Microsoft Office 2021 Pro Plus: чем отличается от старой версии и где купить ключ активации не...

Как выбрать хороший дом престарелых в Московской области - (0)

Как выбрать хороший дом престарелых в Московской области Не каждая семья способ...

 -Метки

блюда из картофеля блюда из курицы блюда из макарон блюда из мяса блюда из рыбы булочки быстро и вкусно вареники видеорецепт видеорецепты вкусно вкусные рецепты вторые блюда выпечка готовим вкусно готовим дома десерт десерты диетические блюда завтраки заготовки на зиму закуска закуска из лаваша закуски запеканки игровые автоматы игровые автоматы вулкан к чаю как приготовить картофель консервация котлеты кофейный десерт криптобиржа криптовалюты кулинария кулинарные рецепты кулинарные советы кулинарные хитрости курица ленивые вареники ленивые рецепты мясо напитки огурцы на зиму омлет пасхальные рецепты пасхальный стол печенье пирог пироги пирожки пирожные полезные советы праздничные рецепты рейтинги казино рецепт рецепты рецепты приготовления рецепты салатов рис рыба салат салаты сало скумбрия запеченная сладкая выпечка сладкое слоеные салаты слоеный салат суп сыр творог тесто торт торт без выпечки торты хозяйке на заметку чизкейк шоколад яйца

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Рецепты_приготовления

 -Подписка по e-mail

 

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 1) Сообщество_Любимые_ЦИТАТЫ


Перец фаршированный гречкой по новому рецепту - получается очень вкусно и полезно!

Среда, 27 Сентября 2023 г. 09:58 + в цитатник

Screen Shot 09-26-23 at 01.48 AM (700x388, 394Kb)

Перец теперь не тушу, в начинку мясо и рис не добавляю: фаршированный перец (нашла новый рецепт, делюсь). Очень вкусное блюдо, совершенно не похожее на фаршированный перец, к которому мы привыкли. Нам понравилось. Поэтому делюсь))
 
Рецепт:
 
• Сладкий перец - 3 шт.
• Гречневая крупа - 1/2 стакана
• Вода - 1 стакан
• Помидоры - 4 шт.
• Морковь - 1 шт.
• Адыгейский сыр - 150 г
• Куркума - 1/3 ч.л.
• Перец черный молотый- 1/3 ч.л.
• Семена кумина (зира) - 1/3 ч.л.
• Соль
 
 
Как готовить:
 
Вначале начинка. Морковь натираю на крупной терке. Адыгейский сыр разминаю вилкой. Пробовала вместо адыгейского добавлять брынзу. Тоже неплохо. Думаю, что и обычный творог подойдет (только не кислый!). 
 
На сковороде разогреваю растительное масло. Добавляю зиру (немного!). Через 20-30 секунд - черный перец и куркуму. 
 
Перемешиваю все это и сразу добавляю морковь, обжариваю, постоянно помешивая. И через пару минут отправляю в сковороду сыр. Обжариваю еще пару минут.
 
Теперь гречневая крупа. Ее я предварительно хорошо промыла. Солю по вкусу. Перемешиваю и еще примерно минутку прожариваю. Затем добавляю воду, накрываю крышкой и тушу на самом медленном огне до готовности. У меня это занимает 10-12 минут.
 
С перца срезаю крышечки и вычищаю семена. Заливаю кипятком на 7-10 минут.
 
Затем подготовленной начинкой наполняю перец (плотненько). Помидоры натираю на терке (кожицу убираю), добавляю немного соли и перемешиваю. Выкладываю томатное пюре сверху на перцы.
 
Накрываю перец крышечками и ставлю в духовку. Готовлю при температуре 190 градусов 35-40 минут.
 
Перчики не тушатся, а запекаются - для меня это необычно. Я всегда тушила перец в большом количестве соуса. Но мне очень понравилось запекать. Попробуйте.

Screen Shot 09-26-23 at 01.49 AM (700x388, 412Kb)

Screen Shot 09-26-23 at 01.49 AM 001 (700x413, 398Kb)

Screen Shot 09-26-23 at 01.49 AM 002 (700x413, 437Kb)

Screen Shot 09-26-23 at 01.49 AM 003 (700x413, 379Kb)

Screen Shot 09-26-23 at 01.49 AM 004 (700x413, 387Kb)

Screen Shot 09-26-23 at 01.49 AM 005 (700x413, 399Kb)

Screen Shot 09-26-23 at 01.49 AM 006 (700x413, 371Kb)

Это оказалось очень вкусно! Причем, и в холодном виде пробовали - тоже отлично.

Рубрики:  ВТОРЫЕ БЛЮДА
Метки:  

Процитировано 9 раз
Понравилось: 6 пользователям
Нравится

Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте