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Итальянские шашлычки: Сочные рулетики из свинины без мангала!

Среда, 23 Октября 2024 г. 09:09 + в цитатник

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Шашлычки из свинины по-итальянски — это отличный способ насладиться сочным мясом даже без мангала. Вместо запекания большого куска мяса мы приготовим рулетики из свиной вырезки с начинкой из ветчины и сыра, которые запечем вместе с картофелем и подадим как закуску.
 
Ингредиенты:
 
• 600 г свиной вырезки
 
• Ветчина (по вкусу)
 
• Сыр (по вкусу)
 
• Панировочные сухари
 
• Сушеная петрушка
 
• 2 зубчика чеснока
 
• Перец (по вкусу)
 
• Оливковое масло
 
• Картофель (по количеству на гарнир)
 
Приготовление:
 
1. Нарежьте свиную вырезку на тонкие ломтики (примерно 5-7 мм). Используйте острый нож для удобства. Выложите их на рабочую поверхность и накройте пергаментной бумагой. Аккуратно отбейте мясо кухонным молотком, чтобы сделать его мягче. Посыпьте сушеной петрушкой.
  
2. На каждый ломтик положите кусочек ветчины и сыра, оставляя немного свободного края. Сверните мясо в рулетик, начиная с одного края, и закрепите зубочистками, если нужно.
 
3. В отдельной тарелке смешайте панировочные сухари, сушеную петрушку, натертый чеснок и черный перец. Это придаст рулетикам дополнительный аромат. Хорошо перемешайте все ингредиенты.
 
4. Полейте каждый рулетик оливковым маслом, чтобы панировка прилипла и стала хрустящей. Обваляйте рулетики в панировочной смеси до равномерного покрытия.
 
5. Очистите картофель и нарежьте его ломтиками толщиной около 1 см. Выложите картофель в форму для запекания, приправьте солью, перцем и оливковым маслом. Перемешайте, чтобы все ломтики были покрыты приправами, затем уложите сверху подготовленные рулетики.
 
6. Накройте форму фольгой (по желанию) и поместите в разогретую до 180°C духовку. Запекайте около 35 минут, затем снимите фольгу и запекайте еще 5-10 минут до подрумянивания.
 

Пошаговый фоторецепт приготовления рулетиков:

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После запекания дайте рулетикам немного остыть. Подавайте их горячими или теплыми как закуску или основное блюдо. Эти рулетики также отлично подойдут в качестве холодной закуски и могут храниться в холодильнике.

Рубрики:  БЛЮДА ИЗ МЯСА
КУХНЯ РАЗНЫХ НАРОДОВ
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