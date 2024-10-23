Шашлычки из свинины по-итальянски — это отличный способ насладиться сочным мясом даже без мангала. Вместо запекания большого куска мяса мы приготовим рулетики из свиной вырезки с начинкой из ветчины и сыра, которые запечем вместе с картофелем и подадим как закуску.

Ингредиенты:

• 600 г свиной вырезки

• Ветчина (по вкусу)

• Сыр (по вкусу)

• Панировочные сухари

• Сушеная петрушка

• 2 зубчика чеснока

• Перец (по вкусу)

• Оливковое масло

• Картофель (по количеству на гарнир)

Приготовление:

1. Нарежьте свиную вырезку на тонкие ломтики (примерно 5-7 мм). Используйте острый нож для удобства. Выложите их на рабочую поверхность и накройте пергаментной бумагой. Аккуратно отбейте мясо кухонным молотком, чтобы сделать его мягче. Посыпьте сушеной петрушкой.

2. На каждый ломтик положите кусочек ветчины и сыра, оставляя немного свободного края. Сверните мясо в рулетик, начиная с одного края, и закрепите зубочистками, если нужно.

3. В отдельной тарелке смешайте панировочные сухари, сушеную петрушку, натертый чеснок и черный перец. Это придаст рулетикам дополнительный аромат. Хорошо перемешайте все ингредиенты.

4. Полейте каждый рулетик оливковым маслом, чтобы панировка прилипла и стала хрустящей. Обваляйте рулетики в панировочной смеси до равномерного покрытия.

5. Очистите картофель и нарежьте его ломтиками толщиной около 1 см. Выложите картофель в форму для запекания, приправьте солью, перцем и оливковым маслом. Перемешайте, чтобы все ломтики были покрыты приправами, затем уложите сверху подготовленные рулетики.

6. Накройте форму фольгой (по желанию) и поместите в разогретую до 180°C духовку. Запекайте около 35 минут, затем снимите фольгу и запекайте еще 5-10 минут до подрумянивания.

Пошаговый фоторецепт приготовления рулетиков:



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После запекания дайте рулетикам немного остыть. Подавайте их горячими или теплыми как закуску или основное блюдо. Эти рулетики также отлично подойдут в качестве холодной закуски и могут храниться в холодильнике.