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Итальянские шашлычки: Сочные рулетики из свинины без мангала!
Пошаговый фоторецепт приготовления рулетиков:
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После запекания дайте рулетикам немного остыть. Подавайте их горячими или теплыми как закуску или основное блюдо. Эти рулетики также отлично подойдут в качестве холодной закуски и могут храниться в холодильнике.
|Рубрики:
|БЛЮДА ИЗ МЯСА
КУХНЯ РАЗНЫХ НАРОДОВ
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