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Жарим дома куриные голени в бумаге - по этому рецепту они получаются как на мангале!

Пятница, 05 Июля 2024 г. 08:36 + в цитатник

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Часто при жарке на сковороде куриные окорочка становятся слишком жирными, что может негативно отразиться на вкусе блюда. Однако эту проблему легко решить, если готовить курицу на пергаментной бумаге, добавив аромат настоящего гриля с помощью умеренно острого маринада.
 
 
Ингредиенты:
 
- 8 крупных куриных ножек
- 1 чайная ложка молотого чили
- 1 чайная ложка черного перца
- 1 чайная ложка паприки
- 1 чайная ложка куркумы
- 1 чайная ложка соли
- 1 чайная ложка томатной пасты
- 5 столовых ложек растительного масла
- 1 столовая ложка белого йогурта
 
Как приготовить вкусные куриные голени:
 
1. Для начала приготовьте маринад. В глубокой миске смешайте чили, черный перец, паприку, куркуму, соль, томатную пасту, растительное масло и белый йогурт. Хорошо перемешайте, чтобы получилась однородная масса.
 
2. Сделайте надрезы на каждой куриной ножке острым ножом для лучшего проникновения маринада в мясо.
 
3. Положите куриные ножки в миску с маринадом и тщательно перемешайте, чтобы каждая ножка была равномерно покрыта маринадом. Дайте курице мариноваться в течение 30 минут.
 
4. Подготовьте сковороду, застелите её пергаментной бумагой и выложите замаринованные куриные ножки на неё. Покройте курицу ещё одним листом пергаментной бумаги и закройте сковороду крышкой. Готовьте на сильном огне 5 минут.
 
5. Переверните куриные ножки аккуратно на другую сторону через 5 минут, снова накройте пергаментной бумагой и готовьте на слабом огне ещё 25 минут под крышкой.
 

Фоторецепт приготовления вкусных куриных голеней:

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Подавайте готовые куриные ножки с картофельным пюре или другим гарниром по вашему выбору. Наслаждайтесь сочной и ароматной курицей с пряным привкусом гриля!

Видеорецепт приготовления вкусных куриных голеней:



Рубрики:  БЛЮДА ИЗ МЯСА
ВИДЕО-КУХНЯ
Метки:  

Процитировано 11 раз
Понравилось: 2 пользователям
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mimozochka   обратиться по имени Суббота, 06 Июля 2024 г. 20:22 (ссылка)
Спасибо за рецепт. всего доброго!
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