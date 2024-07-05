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Жарим дома куриные голени в бумаге - по этому рецепту они получаются как на мангале!
Фоторецепт приготовления вкусных куриных голеней:
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Подавайте готовые куриные ножки с картофельным пюре или другим гарниром по вашему выбору. Наслаждайтесь сочной и ароматной курицей с пряным привкусом гриля!
Видеорецепт приготовления вкусных куриных голеней:
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