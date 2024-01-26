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Простой и вкусный салат со шпротами и солеными огурчиками - идеальная зимняя закуска!
Фоторецепт приготовления вкусного салата со шпротами:
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Друзья, салат получается волшебно, мировая закуска на любой стол и просто под вареную картошку можно на ужин приготовить.
|Рубрики:
|САЛАТЫ
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