Придумали новый рецепт со шпротами, когда нужно было быстро приготовить закуску для гостей и не промахнулись. Салат сразу разошелся по всем нашим знакомым. Ингредиенты самые простые и сочетаются отлично. Ну очень вкусный салатик на скорую руку.

Ингредиенты: Шпроты - 100 гр (вес рыбы без масла) Вареные яйца - 2 шт. Соленые огурцы - 50 гр (можно маринованные) Любой сыр - 50 гр (в рецепте Российский) Репчатый лук - 30 гр (в рецепте красный) Укроп - 1/2 пучка Майонез, соль, перец - по вкусу

Как приготовить:

Берем банку шпрот в масле, масло сливаем, хвостики удаляем. Режем каждую рыбку на несколько кусочков, но не слишком мелко.

Заранее варим яйца, режем на кусочки среднего размера, тоже не мельчим. В салате нужны и белок, и желток.

Режем соленые огурчики тонкими четвертинками. Можно огурцы и на маринованные заменить. Пробовали и так, и так. С любыми очень хорошо.

Натираем любой сыр на крупной терке. Сыр может быть любым, даже плавленым. С ним еще нежнее получается.

Еще в салате обязательно нужен лук. Можно любой, хоть зеленый, хоть репчатый. Мы берем красный сладкий. Режем тонкими полукольцами.

И еще очень хорошо добавить укропа, можно немного, а можно и побольше. Это как по вкусу придется.

Все соединяем, солим, перчим и заправляем майонезом.

Фоторецепт приготовления вкусного салата со шпротами:



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