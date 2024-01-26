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Простой и вкусный салат со шпротами и солеными огурчиками - идеальная зимняя закуска!

Пятница, 26 Января 2024 г. 08:41 + в цитатник

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Придумали новый рецепт со шпротами, когда нужно было быстро приготовить закуску для гостей и не промахнулись. Салат сразу разошелся по всем нашим знакомым. Ингредиенты самые простые и сочетаются отлично. Ну очень вкусный салатик на скорую руку.
 
 
Ингредиенты:
 
Шпроты - 100 гр (вес рыбы без масла)
Вареные яйца - 2 шт.
Соленые огурцы - 50 гр (можно маринованные)
Любой сыр - 50 гр (в рецепте Российский)
Репчатый лук - 30 гр (в рецепте красный)
Укроп - 1/2 пучка
Майонез, соль, перец - по вкусу
 
Как приготовить:
 
Берем банку шпрот в масле, масло сливаем, хвостики удаляем. Режем каждую рыбку на несколько кусочков, но не слишком мелко.
 
Заранее варим яйца, режем на кусочки среднего размера, тоже не мельчим. В салате нужны и белок, и желток.
 
Режем соленые огурчики тонкими четвертинками. Можно огурцы и на маринованные заменить. Пробовали и так, и так. С любыми очень хорошо.
 
Натираем любой сыр на крупной терке. Сыр может быть любым, даже плавленым. С ним еще нежнее получается.
 
Еще в салате обязательно нужен лук. Можно любой, хоть зеленый, хоть репчатый. Мы берем красный сладкий. Режем тонкими полукольцами.
 
И еще очень хорошо добавить укропа, можно немного, а можно и побольше. Это как по вкусу придется.
 
Все соединяем, солим, перчим и заправляем майонезом.

Фоторецепт приготовления вкусного салата со шпротами:

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Друзья, салат получается волшебно, мировая закуска на любой стол и просто под вареную картошку можно на ужин приготовить.

Рубрики:  САЛАТЫ
Метки:  

Процитировано 19 раз
Понравилось: 5 пользователям
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Mjja   обратиться по имени Суббота, 27 Января 2024 г. 18:41 (ссылка)
БлагоДарю.
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