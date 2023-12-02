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Скумбрия в бутылке - по-вкусу, как копченая!
Пошаговый фоторецепт приготовления скумбрии в бутылке:
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Получившимся красивым золотистым цветом она обязана чайной заварке и луковой шелухе в маринаде. Скумбрия получилась очень нежной, вкусной, с копченым привкусом, любители рыбы оценят! Обязательно приготовьте, надеюсь вам понравится!
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|ЗАКУСКИ
БЛЮДА ИЗ РЫБЫ и МОРЕПРОДУКТОВ
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