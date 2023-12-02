Сегодня хочу вас удивить одним очень интересным рецептом приготовления маринованной рыбы. Рыбу буду мариновать в пластиковой бутылке, интересно, не правда ли? Этот рецепт удивляет всех моих близких и знакомых, они даже представить себе не могли что так можно мариновать рыбу. Готовится такая рыбка не сложно, а получается очень вкусно.

КАК ГОТОВИТЬ:

Я для этого рецепта использую скумбрию. Рыбу чищу и отрезаю у нее голову.

Я буду готовить две рыбки поэтому маринад рассчитываю на двойную порцию. Наливаю в кастрюлю 1.5 литра чистой воды, добавляю соль, сахар, чай, перец, лавровый лист и луковую шелуху.

Отправляю кастрюлю на огонь, довожу содержимое до кипения, варю маринад 5 минут с момента закипания.

Снимаю кастрюлю с огня и даю маринаду полностью остыть. И процеживаю. К слову получился он темно коричневого цвета.

Для маринования я использую обычные пластиковые бутылки объемом 1 литр. Их размера для скумбрии вполне достаточно и в холодильник по высоте они легко помещаются.

Срезаю у бутылок верхушки и отправляю в них рыбины. Процеживаю через мелкое сито остывший маринад, мне нужна только жидкость, все остальное в мусорное ведро.

Заполняю маринадом бутылки с рыбой, сверху их накрываю фольгой и отправляю в холодильник на 2 дня.

Прошло двое суток, достаю рыбу из маринада, нарезаю на порционные кусочки и подаю к столу.