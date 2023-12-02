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Скумбрия в бутылке - по-вкусу, как копченая!

Суббота, 02 Декабря 2023 г. 08:42 + в цитатник

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Сегодня хочу вас удивить одним очень интересным рецептом приготовления маринованной рыбы. Рыбу буду мариновать в пластиковой бутылке, интересно, не правда ли? Этот рецепт удивляет всех моих близких и знакомых, они даже представить себе не могли что так можно мариновать рыбу. Готовится такая рыбка не сложно, а получается очень вкусно.
 
Ингредиенты:
 
1. Скумбрия – 2 шт.
2. Чистая вода – 1.5 л.
3. Соль – 3 ст/ложки
4. Сахар – 1,5 ст/ложки
5. Черный чай – 2 ст/ложки
6. Черный перец горошком – 10 шт.
7. Лавровый лист – 2 шт.
8. Луковая шелуха – от 3-х луковиц
 
КАК ГОТОВИТЬ:
 
Я для этого рецепта использую скумбрию. Рыбу чищу и отрезаю у нее голову. 
 
Я буду готовить две рыбки поэтому маринад рассчитываю на двойную порцию. Наливаю в кастрюлю 1.5 литра чистой воды, добавляю соль, сахар, чай, перец, лавровый лист и луковую шелуху. 
 
Отправляю кастрюлю на огонь, довожу содержимое до кипения, варю маринад 5 минут с момента закипания. 
 
Снимаю кастрюлю с огня и даю маринаду полностью остыть. И процеживаю. К слову получился он темно коричневого цвета. 
 
Для маринования я использую обычные пластиковые бутылки объемом 1 литр. Их размера для скумбрии вполне достаточно и в холодильник по высоте они легко помещаются. 
 
Срезаю у бутылок верхушки и отправляю в них рыбины. Процеживаю через мелкое сито остывший маринад, мне нужна только жидкость, все остальное в мусорное ведро. 
 
Заполняю маринадом бутылки с рыбой, сверху их накрываю фольгой и отправляю в холодильник на 2 дня. 
 
Прошло двое суток, достаю рыбу из маринада, нарезаю на порционные кусочки и подаю к столу.

Пошаговый фоторецепт приготовления скумбрии в бутылке:

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Получившимся красивым золотистым цветом она обязана чайной заварке и луковой шелухе в маринаде. Скумбрия получилась очень нежной, вкусной, с копченым привкусом, любители рыбы оценят! Обязательно приготовьте, надеюсь вам понравится!

Рубрики:  ЗАКУСКИ
БЛЮДА ИЗ РЫБЫ и МОРЕПРОДУКТОВ
Метки:  

Процитировано 23 раз
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Mjja   обратиться по имени Воскресенье, 03 Декабря 2023 г. 14:12 (ссылка)
БлагоДарю.
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