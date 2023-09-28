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Вкусный и простой пирог "Шоколадная кудряшка"

Четверг, 28 Сентября 2023 г. 08:30 + в цитатник

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Люблю этот пирог за простоту приготовления, за густой шоколадный аромат и вкус, за то, что пирог несладкий. А именно малое количество сахара позволяет прочувствовать именно творожную наполняющую пирога.
 
Шоколадная основа прекрасно сочетается с творожной начинкой. А начинку, по желанию, можно сделать и однородно-гомогенной, похожей на суфле, и настоящей творожной, с привычными крупинками творога. Сначала готовлю тесто.
 
 
Ингредиенты для теста:
 
200 гр. муки
 
1 яйцо
 
150 гр. сливочного масла
 
1 ст. л. сахара
 
1 щепотка соли
 
4 ст. л. порошка какао
 
Яйцо взбиваю венчиком с сахаром. Добавляю размягчённое сливочное масло и перемешиваю. Просеиваю муку, добавляю в неё какао-порошок и соль. Перемешиваю и добавляю к масляной смеси. Замешиваю тесто.
 
Тесто получается мягким, липким, хорошо собирающимся в шар. Я помещаю тесто в пакет и убираю его в морозильную камеру минут на 20-30. Готовлю начинку для пирога.
 
Ингредиенты для начинки:
 
600 гр. творога
 
5 ст. л. сметаны
 
3 яйца
 
3-4 ст. л. сахара
 
Творог можно протереть через сито, или оставить его без изменения. А можно в процессе приготовления начинки пробить массу погружным блендером. Я для начинки яйца взбиваю с сахаром. Добавляю к яичной смеси творог и сметану. Перемешиваю блендером до однородности.
 
Вынимаю тесто из холодильника. Отделяю от него 1/4 часть и убираю этот маленький кусочек теста в холодильник. 3/4 теста натираю прямо в смазанную маслом форму на крупной тёрке.
 
Распределяю натёртое тесто по дну формы и слегка утрамбовываю его рукой или ложкой. Стараюсь сделать так, чтобы в тесте не осталось дыр и оно покрыло дно ровным слоем.
 
Творожную массу выливаю на шоколадную основу. Она достаточно жидкая, легко растекается очень равномерным слоем.
 
Духовку разогреваю до 180 градусов и выпекаю пирог в таком виде минут 15. Вынимаю форму из духовки. Оставшееся тесто достаю из холодильника, натираю на тёрке и распределяю по поверхности творожной начинки.
 
Чем меньше диаметр формы, тем выше и плотнее слой теста получится. У меня форма диаметром 26 см. Поэтому "кудряшки" на поверхности редкие. Но и нижний корж при этом получается более тонким.
 
Вновь помещаю пирог в духовку. Пеку минут 30-40. Начинка при выпечке поднимется и изменит цвет с белого на соломенно-жёлтый.

Фоторецепт приготовления творожного пирога Шоколадная кудряшка:

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Пирог остужаю в форме и только после этого нарезаю на порции. Очень вкусно подавать этот пирог с шариком шоколадного мороженого и чашкой кофе.
 
Попробуйте приготовить. Это очень просто и вкусно.
Рубрики:  СЛАДКАЯ ВЫПЕЧКА
Метки:  

Процитировано 11 раз
Понравилось: 5 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Четверг, 28 Сентября 2023 г. 16:52 (ссылка)
Спасибо большое!!!Хорошего настроения!!!
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