Люблю этот пирог за простоту приготовления, за густой шоколадный аромат и вкус, за то, что пирог несладкий. А именно малое количество сахара позволяет прочувствовать именно творожную наполняющую пирога.

Шоколадная основа прекрасно сочетается с творожной начинкой. А начинку, по желанию, можно сделать и однородно-гомогенной, похожей на суфле, и настоящей творожной, с привычными крупинками творога. Сначала готовлю тесто.

Ингредиенты для теста:

200 гр. муки

1 яйцо

150 гр. сливочного масла

1 ст. л. сахара

1 щепотка соли

4 ст. л. порошка какао

Яйцо взбиваю венчиком с сахаром. Добавляю размягчённое сливочное масло и перемешиваю. Просеиваю муку, добавляю в неё какао-порошок и соль. Перемешиваю и добавляю к масляной смеси. Замешиваю тесто.

Тесто получается мягким, липким, хорошо собирающимся в шар. Я помещаю тесто в пакет и убираю его в морозильную камеру минут на 20-30. Готовлю начинку для пирога.

Ингредиенты для начинки:

600 гр. творога

5 ст. л. сметаны

3 яйца

3-4 ст. л. сахара

Творог можно протереть через сито, или оставить его без изменения. А можно в процессе приготовления начинки пробить массу погружным блендером. Я для начинки яйца взбиваю с сахаром. Добавляю к яичной смеси творог и сметану. Перемешиваю блендером до однородности.

Вынимаю тесто из холодильника. Отделяю от него 1/4 часть и убираю этот маленький кусочек теста в холодильник. 3/4 теста натираю прямо в смазанную маслом форму на крупной тёрке.

Распределяю натёртое тесто по дну формы и слегка утрамбовываю его рукой или ложкой. Стараюсь сделать так, чтобы в тесте не осталось дыр и оно покрыло дно ровным слоем.

Творожную массу выливаю на шоколадную основу. Она достаточно жидкая, легко растекается очень равномерным слоем.

Духовку разогреваю до 180 градусов и выпекаю пирог в таком виде минут 15. Вынимаю форму из духовки. Оставшееся тесто достаю из холодильника, натираю на тёрке и распределяю по поверхности творожной начинки.

Чем меньше диаметр формы, тем выше и плотнее слой теста получится. У меня форма диаметром 26 см. Поэтому "кудряшки" на поверхности редкие. Но и нижний корж при этом получается более тонким.

Вновь помещаю пирог в духовку. Пеку минут 30-40. Начинка при выпечке поднимется и изменит цвет с белого на соломенно-жёлтый.

Фоторецепт приготовления творожного пирога Шоколадная кудряшка:



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Пирог остужаю в форме и только после этого нарезаю на порции. Очень вкусно подавать этот пирог с шариком шоколадного мороженого и чашкой кофе.

Попробуйте приготовить. Это очень просто и вкусно.