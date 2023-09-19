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Трачу 5 минут времени, а мясо получается как в ресторане: в 2 раза вкуснее, чем жареное и без грязной посуды!

Вторник, 19 Сентября 2023 г. 09:21 + в цитатник

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Мы едим такое мясо еще горячим. Но и в дорогу можно с собой взять. Нужно остудить и приготовить бутерброды или просто нарезать и сложить в подходящий контейнер. Ну очень вкусно! Всегда сочное! Очень сочное! А главное, что приготовление времени совсем не отнимает! 

Можно готовить так любое мясо. Но чаще всего у меня в меню курица или индейка. Они и готовятся быстрее, и съедаются.
 
 
КАК ГОТОВИТЬ:
 
Сегодня у меня филе бедра индейки. Мясо не нарезаю даже. Просто хорошо мою и просушиваю. 
 
Мне тут недавно в комментариях писали, что мясо нельзя мыть... На мой вопрос "Почему?" ответа не было. Причем, комментариев было не менее 20-ти и никто мне не ответил. Может, вы знаете, откуда это "пошло"? Как это - принести мясо с прилавка домой и не мыть?.. Заранее спасибо всем, кто ответит!
 
Мясо выкладываю в миску, добавляю пару ложек растительного масла и адыгейскую соль. Перемешиваю. Конечно, можно добавить обычную соль и любимые специи.
 
Но, если вы вдруг не попробовали еще готовить с адыгейской солью (на приготовление которой, кстати, времени тоже совсем не нужно), тогда я очень рекомендую! Попробуете с ней готовить - и уже не сможете без нее. И время экономит и очень вкусными делает многие блюда!
 
В общем, добавляю эту соль и масло к мясу и перемешиваю хорошенько. И выкладываю кусок мяса на пергамент. 
 
Не спешите, кстати, писать, что вот и грязная посуда - миску же нужно мыть потом... Да, нужно, конечно. Но можно обойтись и без нее. Можно сразу выложить мясо на пергамент, добавить масло и соль со специями и натереть кусочек со всех сторон.
 
Заворачиваю пергамент "конвертиком". И выкладываю конвертики на противень.
 
Ставлю противень в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.

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И все! Можно пробовать! Весь сок остается в пергаменте. Мясо поджаренное, но, в то же время, не сухое!

 

Рубрики:  БЛЮДА ИЗ МЯСА
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