Мы едим такое мясо еще горячим. Но и в дорогу можно с собой взять. Нужно остудить и приготовить бутерброды или просто нарезать и сложить в подходящий контейнер. Ну очень вкусно! Всегда сочное! Очень сочное! А главное, что приготовление времени совсем не отнимает!

Можно готовить так любое мясо. Но чаще всего у меня в меню курица или индейка. Они и готовятся быстрее, и съедаются.

КАК ГОТОВИТЬ:

Сегодня у меня филе бедра индейки. Мясо не нарезаю даже. Просто хорошо мою и просушиваю.

Мне тут недавно в комментариях писали, что мясо нельзя мыть... На мой вопрос "Почему?" ответа не было. Причем, комментариев было не менее 20-ти и никто мне не ответил. Может, вы знаете, откуда это "пошло"? Как это - принести мясо с прилавка домой и не мыть?.. Заранее спасибо всем, кто ответит!

Мясо выкладываю в миску, добавляю пару ложек растительного масла и адыгейскую соль. Перемешиваю. Конечно, можно добавить обычную соль и любимые специи.

Но, если вы вдруг не попробовали еще готовить с адыгейской солью (на приготовление которой, кстати, времени тоже совсем не нужно), тогда я очень рекомендую! Попробуете с ней готовить - и уже не сможете без нее. И время экономит и очень вкусными делает многие блюда!

В общем, добавляю эту соль и масло к мясу и перемешиваю хорошенько. И выкладываю кусок мяса на пергамент. Не спешите, кстати, писать, что вот и грязная посуда - миску же нужно мыть потом... Да, нужно, конечно. Но можно обойтись и без нее. Можно сразу выложить мясо на пергамент, добавить масло и соль со специями и натереть кусочек со всех сторон. Заворачиваю пергамент "конвертиком". И выкладываю конвертики на противень. Ставлю противень в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.

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И все! Можно пробовать! Весь сок остается в пергаменте. Мясо поджаренное, но, в то же время, не сухое!