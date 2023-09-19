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Трачу 5 минут времени, а мясо получается как в ресторане: в 2 раза вкуснее, чем жареное и без грязной посуды!
Мы едим такое мясо еще горячим. Но и в дорогу можно с собой взять. Нужно остудить и приготовить бутерброды или просто нарезать и сложить в подходящий контейнер. Ну очень вкусно! Всегда сочное! Очень сочное! А главное, что приготовление времени совсем не отнимает!
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И все! Можно пробовать! Весь сок остается в пергаменте. Мясо поджаренное, но, в то же время, не сухое!
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|БЛЮДА ИЗ МЯСА
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